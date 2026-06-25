Квантовый прорыв Microsoft поставили под вопрос

Квантовая программа Microsoft получила новую порцию неприятной критики не из-за сверхсложного оборудования, а из-за куда более банальной вещи — кода на Python. В журнале Nature вышла критика исследования Microsoft по топологическим кубитам на основе майорановских мод.

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Именно на эту технологию компания делает большую ставку, рассчитывая создать коммерческий квантовый суперкомпьютер уже к 2029 году.

Авторы критики утверждают, что в программной обработке экспериментальных данных были ошибки. По их версии, скрипты некорректно работали с массивами данных и фактически отбрасывали шумные или противоречивые измерения, оставляя только те результаты, которые подтверждали наличие так называемого топологического зазора.

Если говорить проще: исследователи считают, что заявленный квантовый прорыв мог быть не результатом физического эксперимента, а следствием неудачной обработки данных.

Microsoft с этим категорически не согласна. В корпорации заявили, что речь идёт максимум о незначительной аномалии в скриптах, которая не меняет сути эксперимента. Технический руководитель Microsoft Quantum Hardware Четан Наяк напомнил, что DARPA после независимой оценки перевела Microsoft в финальную фазу своей квантовой инициативы.

Ситуация болезненна ещё и потому, что у квантового подразделения Microsoft уже была похожая история. В 2021 году компания отозвала знаковую научную работу 2018 года о майорановских частицах после того, как независимые физики нашли проблемы с обработкой данных.

Теперь скандал вспыхнул снова на фоне недавней презентации процессора Majorana 2 и ускорения планов Microsoft: компания перенесла ожидание коммерческого квантового суперкомпьютера с 2035 на 2029 год.

Пока Microsoft уверяет, что всё под контролем. Но если критики правы, ошибка в нескольких строках кода может оказаться куда серьёзнее, чем сбой в лабораторном оборудовании.