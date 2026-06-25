Эксперимент выявил значительные расхождения в данных фитнес-гаджетов

Эксперт по здоровью и повышению личной эффективности Дэн Го провел недельный эксперимент, одновременно используя четыре популярных устройства для мониторинга физической активности и сна — Apple Watch, Whoop, Fitbit Air и Oura. Результатами тестирования специалист поделился в социальной сети X (ранее Twitter), где на него подписаны около миллиона пользователей.

По словам Го, все устройства были приобретены им самостоятельно. В течение недели он сравнивал точность показателей сна, физической активности и восстановления организма.

Наиболее близкие результаты гаджеты продемонстрировали при оценке общей продолжительности сна. Однако данные о глубокой фазе сна заметно различались. Apple Watch и Oura зафиксировали практически одинаковые показатели в 47 и 46 минут соответственно. В то же время Fitbit Air оценил продолжительность глубокого сна в 70 минут, а Whoop — в 81 минуту.

При анализе количества шагов результаты устройств сопоставлялись с отдельным шагомером. Наиболее близкими к эталонным данным оказались показатели Apple Watch и Fitbit Air. Whoop, по словам автора эксперимента, склонен завышать число пройденных шагов. Данные Oura он оценил с осторожностью, поскольку во время некоторых видов активности, включая плавание, кольцо снималось, хотя итоговые показатели все равно оказались близки к результатам Apple Watch.

Отдельное внимание Го уделил оценке восстановления организма. Однако сравнить устройства по этому параметру оказалось сложнее: по его словам, гаджеты существенно расходились в показаниях даже в определении частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Эксперт отметил, что для максимально точного измерения подобных показателей необходимы специализированные нагрудные датчики и строго контролируемые условия.

С точки зрения комфорта ношения лучшим устройством Го назвал Fitbit Air. Кольцо Oura, напротив, получило низкую оценку из-за необходимости периодически снимать его во время занятий. Лучшее мобильное приложение, по мнению автора теста, предлагает Whoop, тогда как Apple Watch выигрывают за счет развитой экосистемы для тренировок и фитнеса.

Подводя итоги эксперимента, Го отметил, что пользователи часто чрезмерно концентрируются на собираемых метриках. По его мнению, ценность носимой электроники определяется не объемом данных, а способностью устройства помогать человеку менять привычки и улучшать образ жизни.