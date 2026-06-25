На Солнце 25-26 июня ожидаются вспышки класса Х

Вспышки самого высокого класса - Х - ожидаются на Солнце 25-26 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"Вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой [25 и 26 июня], ожидаются вспышки класса Х", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.