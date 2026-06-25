Microsoft починила раздражающие проблемы в Windows 11

Microsoft выпустила одно из самых крупных обновлений Bluetooth для Windows 11 за последние годы. Вместе с опциональным июньским обновлением KB5095093 (Build 26200.8737) корпорация исправила сразу несколько давних проблем с беспроводными наушниками — от нестабильного подключения до задержек звука.

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Одно из самых заметных изменений касается владельцев AirPods. Теперь наушники подключаются к компьютеру заметно быстрее, а качество звука стало стабильнее. Улучшения получили и Beats Studio Pro: Microsoft доработала функциональность микрофона.

Но обновление не ограничивается устройствами Apple. Компания заявляет, что в целом повысила совместимость Windows 11 с современными Bluetooth-наушниками, включая модели с поддержкой LE Audio.

Исправлены и старые раздражающие проблемы. Например, раньше Windows и гарнитура могли не договориться о том, выключен микрофон или нет. Теперь состояние синхронизируется: если пользователь отключил микрофон в системе, гарнитура тоже будет считать его выключенным, и наоборот.

Кроме того, Microsoft поработала над стабильностью соединения. После обновления должно стать меньше обрывов связи, а качество голосовых звонков улучшится, особенно если одновременно используются микрофон и звук через профиль Hands-Free (HFP).

Ещё одно изменение касается LE Audio. Если раньше при использовании микрофона воспроизведение звука могло запускаться с заметной задержкой, то теперь она практически исчезла.

Не забыли и про настройки Windows. Раздел Bluetooth и устройства, который многие пользователи критиковали за медленную работу и зависания, стал работать быстрее и стабильнее. Также сократилось время повторного подключения Bluetooth-устройств после выхода компьютера из режима сна или гибернации.