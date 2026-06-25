Марсоход обнаружил "сотни" запасов сложной органики

Марсоход Perseverance обнаружил присутствие сложно устроенных органических молекул в двух разных отложениях сланцев в западной части марсианского кратера Йезеро, где в 2025 году были найдены первые возможные органические "биосигнатуры". Это открытие подтверждает возможность долгого сохранения сложной органики на Марсе, пишут ученые в статье в научном журнале Science Advances.

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"Проведенный нами анализ сотен образцов, полученных при изучении двух отложений сланцев на дне предположительной марсианской реки, подтвердил повсеместное присутствие в них сложной органики. Пока мы не можем точно сказать, возникла ли она абиотическим или биотическим путем, однако ее присутствие даже в обнаженных породах указывает на то, что сложные органические молекулы могут существовать на Марсе долгое время", - пишут исследователи.

К такому выводу пришел международный коллектив планетологов под руководством научного сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА (США) Кайла Акерта при изучении данных, которые были собраны при помощи инструментов данного марсохода в двух точках в западной части кратера Йезеро в регионе Неретва. Здесь залегают отложения глины и сланцев, сформировавшихся на дне древнего марсианского озера.

Год назад ученые обнаружили в этой части кратера необычные отложения сланца, в которых присутствовали не встречавшиеся ранее на Марсе прослойки из фосфатов и сульфидов, а также сложные органические соединения. Это побудило ученых детально изучить данные прослойки пород и их ближайших соседей со схожей структурой и свойствами, а также проанализировать распределение разных молекул по их толще при помощи бортового спектроскопа SHERLOC.

Проведенные им замеры указали на присутствие сложных органических соединений, в том числе крупных углеродных макромолекул, в сотнях изученных точек на поверхности этих прослоек сланцев. В это число вошли не только относительно не тронутые эрозией прослойки минералов, но и их обнаженные слои, которые, предположительно, подвергались действию сил эрозии на протяжении очень длительного времени.

Как отмечают Акерт и его коллеги, вкупе с недавними химическими экспериментами на борту марсохода Curiosity, это открытие указывает на широкую распространенность сложной органики как минимум в двух разных регионах Марса, удаленных друг от друга более чем на три тысячи километров. Это свидетельствует в пользу того, что на Марсе есть все условия для сохранения следов его древней жизни, если она когда-либо существовала, подытожили ученые.

Поиски марсианской жизни

Первые планы по созданию марсохода Perseverance были озвучены НАСА в декабре 2012 года. Пятый ровер НАСА, представляющий собой близкий аналог предшественника, марсохода Curiosity, вывели в космос в конце июля 2020 года, в феврале 2021 года он успешно совершил посадку на Марсе. После этого Perseverance успешно запустил в атмосферу Марса первый летательный аппарат, вертолет Ingenuity, и приступил к исследованиям планеты, в том числе к поискам возможных следов жизни.

Сейчас Perseverance не только изучает свойства отложений марсианских осадочных пород, но и собирает их образцы в специальный шкаф, установленный на его борту. Запасенные минералы на Землю должна была вернуть специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА под названием MSR, реализация которой пока остается под вопросом из-за решения Конгресса США о прекращении финансирования и "переформатировании" проекта.