В Telegram появился редактор постов и сообщений с форматированием

В бета-версии Telegram для iOS появился полноэкранный текстовый редактор с форматированием сообщений. Об этом сообщает канал Telegram Info.

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В тестовой сборке недавно появившаяся кнопка ИИ-редактора была заменена на кнопку запуска расширенного текстового редактора. После ее активации поле ввода разворачивается на весь экран, а пользователям становится доступна дополнительная панель инструментов над клавиатурой.

Новый интерфейс поддерживает широкий набор средств форматирования, включая создание заголовков, списков, таблиц, цитат и математических формул.

В апреле 2026 года разработчики уже внедрили ИИ-инструмент для редактирования сообщений, который позволяет исправлять ошибки, изменять стиль текста и переводить его на другие языки. Для использования функции требуется сообщение объемом не менее трех строк.

Кроме того, в июне Telegram представил дополнительные инструменты форматирования, однако на текущем этапе они доступны только разработчикам ботов. Пользователям и администраторам каналов данный инструмент не был доступен.

Когда нововведение заработает у всех пользователей, не уточняется.