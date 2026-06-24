Названы причины отказаться от подержанных смартфонов

Бывшие в употреблении смартфоны могут внезапно выйти из строя и быстро лишиться поддержки обновлениями. Об этом сообщает издание BGR.

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Журналисты медиа признали, что покупка восстановленного или подержанного телефона может быть рациональней, чем приобретение нового девайса. Однако они перечислили частые проблемы подобных устройств и назвали причины отказаться от гаджетов, бывшего в употреблении.

В первую очередь специалисты отметили, что на подержанные телефоны чаще всего не распространяется гарантия производителя — особенно если они были выпущены несколько лет назад. Также с такими аппаратами связан риск внезапной поломки, так как устройство может быть отремонтировано ненадлежащим образом или же срок службы дисплея, аккумулятора и прочих компонентов может подойти к концу.

Кроме того, старые смартфоны могут оказаться без поддержки обновлений операционной системы (ОС). В заключение журналисты отметили, что бывшие в употреблении аппараты сложно перепродать в будущем — по причине их устаревания и технического состояния.

Ранее журналисты издания PhoneArena назвали покупку подержанного смартфона способом сэкономить при приобретении дорогого устройства. По их данным, устройства теряют около 50 процентов от стоимости через год после выхода.