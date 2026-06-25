Прочитаны самые старые в мире запечатанные письма

Разработан переносной рентгеновский сканер, позволяющий изучать 4000-летние послания, заключенные в глиняные конверты.

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Вряд ли кто усомнится, что читать чужие письма неприлично. Но если они отправлены совсем давно, интерес к содержанию приобретает научный характер. Тем более что теперь для этих целей появился удобный современный инструмент.

На сегодня найдено более полумиллиона глиняных табличек с клинописью. И многие остаются неизученными по одной простой причине — они «запечатаны в конверт», то есть упакованы несколькими слоями глины.

Раньше исследователи попросту разбивали оболочку, но теперь разработан мобильный рентгеновский томограф, который позволяет цифровым способом снять слой за слоем и прочитать то, что скрыто внутри, — и при этом ничто не разрушается.

Сканер уже побывал в нескольких музеях. Проанализированные с его помощью 4000-летние письма пролили свет как на торговые обычаи того времени, так и на роль женщин в анатолийском обществе. Результаты работы опубликованы в журнале npj Heritage Science.

Клинописные артефакты обычно представляют собой небольшие прямоугольные таблички размером примерно с современный смартфон. Знаки наносили, выдавливая их заостренной деревянной или тростниковой палочкой в сырой глине. На таких табличках фиксировали контракты, судебные и административные документы, а также личную переписку.

Закрытые таблички сохранились до наших дней — какие-то не получены адресатами, другие не были доставлены древней почтой. Если на конвертах с юридическими и деловыми документами часто встречается краткое содержание, то запечатанное письмо — это уже сугубо личное дело.

«На конверте указаны только имя отправителя и имя получателя. И мне не терпится узнать, что же внутри», — признается историк Сесиль Мишель, изучающая древнюю Месопотамию во французском Национальном центре научных исследований.

Она объединила усилия с физиком-рентгенологом Кристианом Шрёром из немецкого ускорительного центра DESY, и при содействии инженеров и специалистов по визуализации за четыре года они разработали и собрали сканер для чтения древней переписки.

Как это работает

Устройство способно делать более 1400 снимков объекта менее чем за 15 минут, после чего программа обрабатывает изображения и строит объемную модель. Технология настолько точна, что позволяет различать клинописные знаки, определять почерк разных писцов и даже подсчитывать, из скольких слоев глины состоял каждый конверт.

Сканер весит 420 кг, для перевозки его разбирают на восемь частей. Тем не менее по сравнению с многотонными стационарными томографами этот не будет ошибкой называть переносным. Прибор уже привозили в Лувр и Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, где опробовали в деле.

Такая мобильность — очень ценное свойство, ведь музеи крайне неохотно дают реликвии для исследований. «Эти предметы настолько ценны, что они никогда не покидают музеев. Приходится везти технологию к ним», — говорит Мишель.

Филип Джонс, хранитель коллекций в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета, может подтвердить это на собственном опыте. Однажды его попросили лично доставить комплект табличек в другой музей — и с ценным грузом он летел первым классом. Обратно такой роскоши уже не было.

«Таблички стоили дороже, чем я сам», — объясняет Джонс.

Что уже узнали

На сегодня с помощью аппарата изучили более сотни запечатанных табличек. Расшифрованные тексты содержат «намеки на повседневную жизнь и на отношения между мужчинами и женщинами четыре тысячи лет назад», рассказывает Мишель. Например, в них говорится о купце, получившем партию тканей, или о женщине, пытающейся уладить долг за своего отсутствующего мужа.

Возможность изучения артефактов не просто без разрушения, но даже не требующая их извлечения из контролируемой музейной среды, очень полезна, уверен Джонс.