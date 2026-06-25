Прочитаны самые старые в мире запечатанные письма

Самые старые в мире запечатанные письма прочитали при помощи рентгена
Разработан переносной рентгеновский сканер, позволяющий изучать 4000-летние послания, заключенные в глиняные конверты.
Вряд ли кто усомнится, что читать чужие письма неприлично. Но если они отправлены совсем давно, интерес к содержанию приобретает научный характер. Тем более что теперь для этих целей появился удобный современный инструмент.
На сегодня найдено более полумиллиона глиняных табличек с клинописью. И многие остаются неизученными по одной простой причине — они «запечатаны в конверт», то есть упакованы несколькими слоями глины.
Раньше исследователи попросту разбивали оболочку, но теперь разработан мобильный рентгеновский томограф, который позволяет цифровым способом снять слой за слоем и прочитать то, что скрыто внутри, — и при этом ничто не разрушается.
Сканер уже побывал в нескольких музеях. Проанализированные с его помощью 4000-летние письма пролили свет как на торговые обычаи того времени, так и на роль женщин в анатолийском обществе. Результаты работы опубликованы в журнале npj Heritage Science.
Клинописные артефакты обычно представляют собой небольшие прямоугольные таблички размером примерно с современный смартфон. Знаки наносили, выдавливая их заостренной деревянной или тростниковой палочкой в сырой глине. На таких табличках фиксировали контракты, судебные и административные документы, а также личную переписку.
Закрытые таблички сохранились до наших дней — какие-то не получены адресатами, другие не были доставлены древней почтой. Если на конвертах с юридическими и деловыми документами часто встречается краткое содержание, то запечатанное письмо — это уже сугубо личное дело.
«На конверте указаны только имя отправителя и имя получателя. И мне не терпится узнать, что же внутри», — признается историк Сесиль Мишель, изучающая древнюю Месопотамию во французском Национальном центре научных исследований.
Она объединила усилия с физиком-рентгенологом Кристианом Шрёром из немецкого ускорительного центра DESY, и при содействии инженеров и специалистов по визуализации за четыре года они разработали и собрали сканер для чтения древней переписки.
Как это работает
Устройство способно делать более 1400 снимков объекта менее чем за 15 минут, после чего программа обрабатывает изображения и строит объемную модель. Технология настолько точна, что позволяет различать клинописные знаки, определять почерк разных писцов и даже подсчитывать, из скольких слоев глины состоял каждый конверт.
Сканер весит 420 кг, для перевозки его разбирают на восемь частей. Тем не менее по сравнению с многотонными стационарными томографами этот не будет ошибкой называть переносным. Прибор уже привозили в Лувр и Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, где опробовали в деле.
Такая мобильность — очень ценное свойство, ведь музеи крайне неохотно дают реликвии для исследований. «Эти предметы настолько ценны, что они никогда не покидают музеев. Приходится везти технологию к ним», — говорит Мишель.
Филип Джонс, хранитель коллекций в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета, может подтвердить это на собственном опыте. Однажды его попросили лично доставить комплект табличек в другой музей — и с ценным грузом он летел первым классом. Обратно такой роскоши уже не было.
«Таблички стоили дороже, чем я сам», — объясняет Джонс.
Что уже узнали
На сегодня с помощью аппарата изучили более сотни запечатанных табличек. Расшифрованные тексты содержат «намеки на повседневную жизнь и на отношения между мужчинами и женщинами четыре тысячи лет назад», рассказывает Мишель. Например, в них говорится о купце, получившем партию тканей, или о женщине, пытающейся уладить долг за своего отсутствующего мужа.
Возможность изучения артефактов не просто без разрушения, но даже не требующая их извлечения из контролируемой музейной среды, очень полезна, уверен Джонс.
«То, что они создали устройство, которое реально можно привозить в музеи, — настоящий прорыв», — заключил он.