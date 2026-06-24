В мексиканских джунглях нашли нетронутый древний город майя

В биосферном заповеднике Калакмуль на юге Мексики был обнаружен древний город майя, который более тысячи лет находился под плотным лесным покровом. Особую ценность этой находке придает отсутствие следов разграбления, что является редкостью для археологических памятников в этом регионе. Об этом пишет портал Inah.

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Древний город получил название Минанбе, что на языке майя означает «нет туда пути». Его открыли в рамках многолетней программы исследования Центральной низменности майя — одного из крупнейших исторических регионов доколумбовой Америки.

Существование руин сначала подтвердил лидар, который позволяет выявлять скрытые под растительностью структуры. Лазерное сканирование обнаружило под лесным покровом комплекс площадью около 15 гектаров, после чего была организована наземная экспедиция.

Добираться до памятника оказалось сложно: последние пять километров пришлось пробираться через густые заросли. На месте удалось найти две площади, дворцовые и культовые комплексы, террасы, а также элементы древней системы управления водными ресурсами.

Среди наиболее значимых находок: пирамидальный храм высотой более 13 метров и 14 каменных монументов. На одной из стел сохранилось изображение обезглавливания пленника или жертвы, часть иероглифических текстов и изображений еще предстоит расшифровать ученым, говорится в материале.

До этого археологи нашли доказательства древних ритуалов в Тель-Мегиддо, который связывают с последней битвой между добром и злом. Там обнаружили керамическое святилище и зооморфный ритуальный сосуд в виде барана. Возраст артефактов превышает три тысячи лет, их создали ханаанеи — древние семитские народы, которые жили в регионе Леванта.