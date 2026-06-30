Самые громкие технологические теории заговора

Теории заговора, связанные с технологиями, переживают настоящий ренессанс в цифровую эпоху. Хотя большинство из них покажутся смехотворными тем, кто хорошо владеет технологиями, многие распространились как лесные пожары и привели к реальным последствиям. Портал livescience.com рассказал о самых громких технологических теориях заговора.

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Большой адронный коллайдер открывает портал в Ад

Вердикт: ложь

БАК, или Большой адронный коллайдер, контролируемый ЦЕРН в Швейцарии — объект множества теорий заговора еще с 2008 года. Организация даже посчитала нужным завести специальную страницу на официальном сайте, где находятся опровержения одних из самых странных теорий.

Одно из самых распространенных опасений в том, что машина может создать черную дыру, которая поглотит Землю. Или, еще хуже, открывать порталы в другие измерения. Кто знает, вдруг физики тайком открывают врата в Ад, чтобы вести коммуникацию с демоническими сущностями?

Неудивительно, но физики поспешили опровергнуть эти теории. Коллайдер использует магнитные поля для разгона протонов до невероятно высоких скоростей, после чего сталкивает их, в результате генерируя новые частицы. Цель экспериментов — в поиске новых элементарных частиц, которые могут помочь проверить теории о том, как устроена наша вселенная. Генерация даже микроскопической черной дыры или червоточины потребует ускорителя размером со всю вселенную. Не говоря уже о том, что подобная дыра исчезнет за долю секунды, а актуальные правила физики утверждают, что создание стабильной черной дыры невозможно.

5G-сети распространяют COVID-19

Вердикт: ложь

Популярная теория заговора времен пандемии гласила, что вышки мобильной связи 5G каким-то образом распространяли болезнь среди народа. Причем теория приобрела такую популярность, что во многих странах вышки поджигали, а социальные медиа вынудили бороться с дезинформацией.

Идее противоречит множество доказательств, указывающих на то, что COVID-19 вызывает заразный вирус, который отлично распространялся и в регионах без покрытия 5G. Скорее всего, теория заговора возникла поверх уже существовавших подозрений, что радиация от вышек связи может негативно влиять на здоровье. У этой идеи, опять же, нет проверенных подтверждений. 5G-связь работает в частотах, которые представляют собой форму неионизирующей радиации — у них нет энергии, чтобы причинять ущерб ДНК или клеткам организма человека. А высокочастотная 5G-связь использует такие маленькие волны, что они не могут даже проникнуть через кожу человека.

Теория мертвого Интернета

Вердикт: частично правда

Теория мертвого Интернета утверждает, что подавляющее большинство Сети населяют боты, которые взаимодействуют друг с другом при минимальном участии реальных людей. Идея появилась достаточно давно, но развитие ИИ-технологий и популярность чат-ботов сделала ее вновь актуальной.

Отчасти теория правдива, хоть и сложно сказать, насколько «отчасти». Исследования показывают, что в 2024 году на цифровых ботов пришелся 51% от всей активности в Интернете — бот-трафик впервые превзошел человеческий по объему. А с момента запуска ChatGPT сгенерированный ИИ контент распространился как минимум по 13,1% всех сайтов в Сети.

Правительство может контролировать погоду

Вердикт: частично правда

Популярная в Америке теория заговора, родившаяся после ураганов Хелена и Милтон в 2024-м, утверждала, что стихийные бедствия были результатом правительственных экспериментов по контролю погоды. Масла в огонь подлило высказывание конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая подтвердила, что «да, мы можем управлять погодой».

Хотя в целом теория ложная, как и многие другие популярные идеи, в ней есть крупица правды. США и впрямь интересовались подобными опытами в прошлом; между 1967 и 1972 годами во времена Вьетнамской войны даже существовала программа «погодного оружия» под названием «Операция Попай». Однако конвенция ООН 1977 года запретила практики такого рода.

Тем не менее, базовые формы модифицирования погоды существуют и сегодня; самая распространенная — посев облаков. Инъекция йодида серебра в облака может привести к небольшому повышению осадков, а страны, вроде Китая и Саудовской Аравии, используют аналогичный подход для поддержки сельского хозяйства. Китай так и вовсе воспользовался погодными технологиями, чтобы гарантировать чистое небо для Олимпийских игр 2008 года.

Смартфоны подслушивают разговоры для таргетирования рекламы

Вердикт: частично правда

У многих людей были случаи, когда они видели на смартфонах рекламу продуктов сразу после того, как они обсуждали эти продукты в разговоре. Из-за этого появился миф, что смартфона тайком подслушивают разговоры своих хозяев, причем появился давно — десятилетия назад.

Если говорить конкретно о прослушивании разговоров, то это скорее ложь: различные исследования не нашли никаких доказательств тайной записи разговоров. К тому же, есть ряд причин, по которым такой сбор данных был бы непрактичным. Но онлайн-платформы, рекламодатели и дата-брокеры действительно постоянно собирают даже мельчайшие крупицы информации о людях и их поведении, как в Сети, так и в реальном мире. Позже эти данные используются для того, чтобы «ненавязчиво» предлагать пользователям товары и услуги.

Производители техники планируют ее устаревание

Вердикт: частично правда

Данная теория актуальна не только для техники, но и для многих других товаров. Современные продукты служат не так долго, как в прошлом, и сторонники теории запланированного устаревания считают, что это не просто совпадение. Якобы компании намеренно разрабатывают товары так, чтобы их короткий срок жизни вынуждал людей регулярно покупать новинки.

Концепция зародилась давно, и она совсем не такая беспочвенная, как можно подумать. Например, в 1920-х крупные производители лампочек сформировали картель, сговорившись снизить срок службы своих лампочек всего до 1 000 часов. General Motors также была пионером в этой сфере: ежегодные обновления моделей соблазняли клиентов на покупку новых автомобилей, тем самым создав шаблон, по которому начали работать многие другие индустрии. Особенно сильно этим грешат технологические фирмы: батареи смартфонов неспроста изнашиваются за пару лет работы.

В реальности, конечно, это не совсем зловещий план. Быстрая смена продуктов делает производство дешевым, а на рынке технологий потребители всегда предпочитали платить меньше за товары, которые могут потребовать замены в ближайшем будущем. Надежность тоже требует денег, поэтому многие люди не против покупать дешевые продукты, которые могут прослужить не так долго — например, одежду, из которой ребенок быстро вырастет.

Правительство спонсировало программы по контролю разума

Вердикт: правда

Есть огромное множество теорий заговора, которые утверждают, что у правительства есть технологии и медикаменты для контроля над человеческим разумом. Раньше в этом подозревали программу американской армии HAARP, но конкретно эту теорию давно развенчали.

Но, если говорить в целом, американское правительство действительно пыталось реализовать нечто подобное. В 1953 году директор ЦРУ Аллен Даллес запустил секретную программу MKUltra, которая была посвящена исследованию методов контроля над разумом. Агентство тайно поручило 162 проекта различным университетам, исследовательским фондам и организациям; их попросили выяснить, как различные психотропные вещества, гипноз, электрошоковая терапия, сенсорная депривация и разные формы пыток могут манипулировать сознанием человека.

Опыты проводили как на добровольцах, так и на менее сговорчивых «волонтерах». К середине 1960-х инициаторы программы заключили, что разрушить человеческий разум легко, но контролировать его постфактум невозможно. В 1964-м MKUltra прекратила существование, а в 1974-м журналисты New York Times раскрыли существование проекта, что привело к череде слушаний в Конгрессе. Большую часть документов, связанных с программой, уничтожили годом ранее — полные масштабы экспериментов остаются тайной.