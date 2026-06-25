На МКС выведут новое поколение космических мух

Российские космонавты в июле текущего года на Международной космической станции (МКС) выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе. Об этом пишет РАН Ирину Огневу.

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Огнева отметила, что всего будет выполнено две серии экспериментов — с линией, которая летит первый раз, и с линией, которая уже имеет несколько полетов.

Насекомых для проведения эксперимента «Цитомеханариум» доставят на МКС кораблем «Союз МС-29», полет запланирован на 14 июля. Обратно они вернутся 26 июля.

Первые два поколения «космических» мух были выведены весной 2025 года.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров рассказал о планах внекорабельной деятельности.