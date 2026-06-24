Названы лучшие смартфоны за всю историю Samsung

Ни один из актуальных смартфонов Samsung не попал в список лучших телефонов бренда по версии портала How-To Geek. Список опубликован на сайте медиа.

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Журналисты собрали лучшие смартфоны корейской компании, основываясь на отзывах и личных впечатлениях. Список возглавил Samsung Galaxy Note 9, вышедший в 2018 году. Авторы назвали его лучшим потому, что инженеры смогли реализовать и раскрыть в нем все новые и нужные функции. Аппарат получил большой AMOLED-дисплей, емкий аккумулятор, умный стилус S-Pen и даже сканер радужной оболочки глаза и датчик сердечного ритма.

На втором месте оказался Samsung Galaxy S4, вышедший в 2013 году. Он до сих пор остается самым продаваемым флагманским телефоном бренда за всю историю. На третьем месте разместили Samsung Galaxy S10+, выпущенный в 2019 году. Девайс запомнился необычным двойным вырезом в дисплее, новым дизайном, поддержкой карт памяти и тремя качественными камерами.

Также в список включили Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, выпущенные в 2016-м. Девайсы выделялись изогнутыми панелями и не были похожими на другие гаджеты. Выпущенный в 2025-м Samsung Galaxy S25+ похвалили за компактные габариты и отличное время автономной работы, а появившийся в 2015-м Samsung Galaxy Note 5 — большой дисплей, качественные камеры и продвинутый стилус в комплекте.

Ранее издание The Elec сообщило, что Samsung начала производство деталей для новых iPhone. Компания выпустит 3 миллиона OLED-панелей, которые будут предназначены для складных устройств.