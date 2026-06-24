Роскосмос проверил батареи «Союз МС-29»

Панели с фотоэлементами пилотируемого корабля прошли «контрольную засветку» перед предстоящим запуском миссии МКС-75, который намечен на середину июля.

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Солнечные батареи корабля «Союз МС-29» успешно прошли проверку перед стартом миссии МКС-75, который запланирован на 14 июля. Об этом передает Роскосмос.

Специалисты госкорпорации выполнили процедуру «контрольной засветки», в ходе которой проверили панели с фотоэлементами. Для тестирования использовался специальный стенд, оборудованный примерно 100 мощными лампами. Облучение панелей позволяет оценить эффективность преобразования световой энергии в электрическую.

В ближайшие дни на рабочем месте также завершится монтаж специального оборудования и снаряжения. Работы проводятся в спускаемом аппарате и бытовом отсеке космического корабля в рамках подготовки к полету на Международную космическую станцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года корабль «Союз МС-29» прибыл на космодром Байконур после завершения заводских испытаний.

В начале июня грузовой аппарат «Прогресс МС-34» поднял орбиту МКС для безопасного прибытия нового экипажа.

Американский астронавт миссии МКС-75 Анил Менон высоко оценил качество подготовки в Центре Гагарина перед предстоящим полетом.