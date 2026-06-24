Китай стал мировым лидером по развитию сетей 5G

Китай продолжает укреплять позиции крупнейшего рынка мобильной связи нового поколения. Согласно отчету «Мобильная экономика Китая 2026», подготовленному отраслевой ассоциацией GSMA и опубликованному накануне выставки MWC Shanghai, на страну сегодня приходится более 40% всех подключений к сетям 5G в мире.

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Такой масштаб, по мнению авторов исследования, делает Китай не только крупнейшим потребителем технологии, но и одной из главных площадок для ее дальнейшего развития. Именно здесь все чаще появляются новые сервисы и сценарии использования мобильных сетей, которые затем могут распространиться на другие страны.

От количества к новым возможностям

Если несколько лет назад основной задачей операторов было расширение покрытия и подключение новых пользователей, то теперь внимание смещается на качество услуг и новые цифровые сервисы.

Важную роль в этом процессе играет внедрение 5G-Advanced — следующего этапа развития технологии 5G. Такие сети уже коммерчески работают более чем в 330 городах материкового Китая. Они обеспечивают более высокую скорость передачи данных, меньшие задержки и поддержку сложных цифровых сервисов.

Ожидается, что именно 5G-Advanced станет основой для мобильных ИИ-сервисов, технологий дополненной и виртуальной реальности, цифровизации предприятий и модернизации городской инфраструктуры.

Вклад в экономику

Согласно оценкам GSMA, в 2025 году мобильные технологии и связанные с ними сервисы принесли экономике Китая около 1,5 трлн долларов. Это соответствует примерно 7,2% валового внутреннего продукта страны.

К концу десятилетия вклад отрасли должен вырасти до 2,1 трлн долларов. Аналитики связывают этот рост не только с дальнейшим распространением мобильной связи, но и с активным внедрением технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики.

«Эти цифры рассказывают историю отрасли, которая вышла далеко за рамки простого обеспечения связи и превратилась в нечто гораздо более повсеместное: платформу для повышения производительности, сервисов на основе искусственного интеллекта и устойчивого экономического роста», — заявил глава подразделения GSMA в Большом Китае Сихан Бо Чен.

В центре внимания мировой индустрии

Новые данные опубликованы в преддверии выставки Mobile World Congress Shanghai, которая пройдет с 24 по 26 июня. Форум считается крупнейшей площадкой Азии, посвященной мобильным технологиям и телекоммуникациям.

На мероприятии представители крупнейших компаний отрасли, разработчики и эксперты обсудят развитие сетей нового поколения, искусственного интеллекта и цифровых сервисов, которые в ближайшие годы будут определять будущее глобальной связи.