Студенты из Владимира борются с вредными интернет-ресурсами

Во Владимире действует кибердружина, которая борется с интернет-ресурсами, распространяющими вредоносную и мошенническую информацию. Более 60 человек ищут в Cети опасные материалы и направляют их правоохранительным и надзорным ведомствам, а также учат юных и пожилых жителей безопасности в интернете.

Количество дистанционных мошенничеств во Владимирской области росло с 2016 года. Пик пришелся на 2024-й - в регионе было зарегистрировано 4709 таких преступлений. Ущерб от них за год превысил 1,65 миллиарда рублей. В 2025 году благодаря усилиям полиции, банков и профилактической работе число мошенничеств удалось снизить на 15 процентов до 3998 случаев.

В профилактической работе активное участие принимает молодежная кибердружина студентов Владимирского государственного университета (ВлГУ). Студент юридического института ВлГУ, координатор "молодежки" Народного фронта в регионе Иван Кузьминов рассказал, что это большой федеральный проект, в котором по всей стране участвуют тысячи человек.

При выявлении опасных материалов кибердружинники передают их в Роскомнадзор

- Суть в мониторинге социальных сетей для выявления пропаганды русофобии, постов ЦИПсО (Центра информационно-психологических операций - Прим. ред.) Украины с призывами к ненависти и вражде, мошеннических аккаунтов. Их, оказывается, очень много. С начала СВО заблокировано свыше десяти тысяч групп и десятки тысяч аккаунтов, распространявших эти материалы, - пояснил Иван Кузьминов.

Экстремистская информация, направленная на дискредитацию российских Вооруженных сил и раскачку ситуации внутри страны, по-прежнему в основном распространяется ЦИПсО. Так, из 155 заблокированных в апреле источников 133 - страницы ЦИПсО в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Кроме того, дружинники заблокировали три Telegram-канала, продающие наркотики, и два канала с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, оружия и наркотиков.

Во владимирской кибердружине состоит более 60 человек, все студенты ВлГУ. Деструктивную информацию они ищут по ключевым словам, хештегам и другим признакам. При выявлении опасных материалов кибердружинники отправляют ссылку на них в специальное приложение, затем они передаются в правоохранительные органы или Роскомнадзор.

- Все это сделано под формат игры. Но это не просто способ провести время, а полноценная работа по предотвращению распространения экстремистских материалов и противодействию мошенничеству, - поделился Иван Кузьминов.

Также ребята проводят уроки безопасного интернета в школах, помогают взрослым разобраться в цифровой среде и формируют у детей навыки критического мышления при работе в интернете. Кроме того, эти же добровольцы помогают семьям участников спецоперации, в основном, одиноким пожилым людям.