Темпы вымирания пчел в РФ назвали катастрофическими

Темпы вымирание пчел в России являются началом экологической катастрофы. Об этом рассказал ТАСС апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

"Если в 2000-е годы в стране было более 10 млн пчелиных семей, то сейчас их меньше 4 млн (в одной семье летом около 50 тыс. пчел, зимой - около 20 тыс. особей). Пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Раньше аренда пчелиной семьи (для опыления растений на участке - прим. ТАСС) на 2 недели составляла 1-2 тыс. рублей. Сейчас - от 5 тыс. рублей", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли назвать нынешние темпы вымирания пчел в России началом экологической катастрофы.