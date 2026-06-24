Найдено высеченное в скале святилище Минервы

Под рельефом сохранилась двухстрочная латинская надпись. В переводе она звучит примерно так:

© Naukatv.ru

«Минерве Домине — Плотий Вигор вместе со своей свитой».

Имя посвятителя — Плотий, или Плавтий — встречается и в других частях римского мира, в том числе в Испании: в Таррако, Гадесе, Эмерита-Августе и Карфагене-Нова.

Ключевая деталь — фраза «вместе со своей свитой». Она указывает на то, что поклонение не было частным актом одного человека. Скорее всего, Плотия Вигора сопровождала группа — рабочая бригада, административная свита или община, связанная с карьером. Это превращает святилище из личного в коллективное.

Молились не только в храмах

До этой находки римские культовые пространства в Испании изучались преимущественно в городском контексте — форумы, храмы, церемониальные комплексы. Святилище в Карраскоса-дель-Кампо показывает, что религиозная жизнь проникала и в промышленные зоны, туда, где люди искали защиты в повседневном труде.

Карьер здесь был не просто источником камня. Он стал местом, где труд, власть и вера соединились в одной вырубленной поверхности. Для исследователей это новый пример того, как выглядели римские высеченные в скалах святилища и насколько органично они вписывались в производственный ландшафт.