В работе ChatGPT и Claude случился масштабный сбой

Тысячи пользователей в США пожаловались на недоступность сервисов ChatGPT и Claude. Сбой продолжался около часа. Это следует из статистики сбоев сайта DownDetector.

Сервисы компании OpenAI начали сбоить примерно в 15:45. Пик количества жалоб пришелся на 17:45. В этот момент было зафиксировано 230 сообщений о проблемах в работе ИИ-инструментов OpenAI. Подавляющее большинство (83%) жалоб пришлось на недоступность ChatGPT, на проблемы с Codex пришлось 7% отчетов. На карте сбоев видно, что чаще всего о проблемах отчитывались жители Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса.

В случае с Cloude сбои длились меньший промежуток времени: с 16:53 по 17:23. Именно на 17:23 пришелся пик по количеству сообщений (7246) о неработающем сервисе. После произошел резкий спад отчетов. Большинство жалоб (43%) пришлось на Cloude Chat, 25% – на мобильное приложение, еще 24% – на сервис Claude Code.

На момент написания новости работа всех перечисленных сервисов была восстановлена. Что стало причиной сбоев, не уточняется.