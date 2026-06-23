Чем могут питаться пришельцы на Земле?

С премьерой фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» в Сети вновь активно заговорили об инопланетянах. А точнее, о том, зачем они могут прибыть на Землю: чтобы изучить людей, покорить человечество… Или ради пропитания? Портал theconversation.com рассказал о том, как может выглядеть диета пришельцев.

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Хотя ученым тяжело предсказать, что может входить в диету инопланетянина, один факт известен наверняка: восприятие вкусов человеком меняется, когда он покидает землю. Невесомость влияет на аппетит, вкусовые ощущения, мышечную массу, плотность костей, насыщение водой и расход калорий.

Отталкиваясь от этого, можно предположить потенциальные потребности в энергии гипотетического живого существа. Технически, термин «инопланетянин» или «пришелец» не означает биологическую категорию — но у науки есть инструменты для расчета метаболизма различных существ. Например, если взять наземных животных, то один из фундаментальных принципов гласит, что базальный (минимальный) расход энергии увеличивается параллельно массе тела, пусть и не пропорционально.

Таким образом, мышь расходует много энергии на грамм массы, тогда как слон, потребляющий гораздо больше энергии в целом, использует гораздо меньше на грамм собственной массы. Чем больше организм, тем больше энергии ему требуется, но каждый килограмм тела обычно стоит «дешевле» в энергетическом смысле.

Если мы представим инопланетянина как теплокровный, активный организм, чьи базовые функции похожи на функции млекопитающего или птицы, то получится, что существо весом примерно 30 килограмм расходует приблизительно 900 ккал (килокалорий) в день. При повышении массы до 70 килограмм расход энергии увеличивается до 1 700 ккал в день — близко к базальной метаболической скорости человека. А инопланетянин весом 150 килограмм будет потреблять 3 000 ккал в день, даже не занимаясь какой-либо активной физической деятельностью.

Цифры выше покрывают лишь минимально необходимые объемы энергии, которые требуются для поддержания жизнедеятельности; они уходят на дыхание, температуру тела, регенерацию тканей, циркуляцию жидкостей и работу нервной системы. Примерные подсчеты не учитывают расходы калорий на движение, стресс, размножение, терморегуляцию, пищеварение, мозговую активность и любое другое поведение.

Инопланетянин, способный ходить, бегать, копать, летать или путешествовать по планете, чтобы похищать коров, будет поглощать куда больше калорий, чем предписывает базальное значение. В данном случае вопрос не только в массе тела, но и в том, что делает пришелец и сколько энергии ему нужно, чтобы выжить в земных условиях.

Для мысленного эксперимента можно рассмотреть три классические вымышленные формы внеземной жизни.

Маленький зеленый/серый человечек. Худое тело, крупное голова и малая мышечная масса означают, что такой инопланетянин может весить 25-40 кг. Если он теплокровный, активный и с большим мозгом, то базальное значение метаболизма составит от 800 до 1 100 ккал в день. Но стоит помнить, что крупный мозг — довольно затратный инструмент, поэтому серым человечкам понадобится постоянная, насыщенная калориями диета. Альтернативно — эффективные биологические механизмы или технологическая поддержка.

«Рептилоид». Тут расчеты чуть сложнее. Если такого пришельца можно отнести к рептилиям в физиологическом смысле, то он будет хладнокровным — то есть, ему не придется тратить энергию на поддержание внутренней температуры. В этом случае, существо массой 100 кг может нуждаться в меньшем объеме пищи, чем млекопитающее того же размера. Но только при условии, что оно будет находиться в теплом окружении. Если же «рептилоид» будет разумным, двуногим, мускулистым хищником, то его потребности могут подняться до уровня человеческих. Хладнокровная рептилия массой 150 кг нуждается в 3 000 ккал ежедневно в состоянии отдыха; больше — при охоте и физической активности.

Гуманоид. А точнее, высокий гуманоид весом 80-100 кг. Наиболее простой гипотетический сценарий. Если физиология гуманоидного пришельца похожа на человеческую, то ему потребуются 1 900 или 2 300 ккал в день при отдыхе, и от 2 500 до 4 000 в активном состоянии. Нужно также учитывать эффекты космического перелета: скафандры, аппараты, другую гравитацию, микробиоту и адаптацию к стрессу.

Четвертый сценарий — т.н. пост-биологическое существо; искусственный интеллект, гибридный организм или синтетическое тело. В этом случае «пища» будет состоять не из протеинов, жиров и углеводов, а из электричества, тепла, химического топлива или ядерной энергии. Инопланетный робот вряд ли будет есть крупу или макароны — ему просто нужно будет регулярно заряжать батареи.

Для инопланетных гостей, если они будут углеродными организмами с химией, похожей на земную, наша планета предложит немного рискованное меню. Жидкая вода, соли, органический углерод, сахара, жиры, аминокислоты и минералы — это хорошо. А вот потенциальные токсины, патогены, аллергены и несовместимые молекулы — не очень. Не факт, что земная пища будет съедобной для пришельцев, поскольку земные протеины могут оказаться бесполезными, если инопланетная пищеварительная система использует другой набор аминокислот.

Диета — вопрос не только энергии, но и биохимии, микробиома и эволюции. Поэтому инопланетян на Земле может интересовать не человеческая пища, а скорее сырье: вода, водород, фосфор, железо, соли, липиды, микробная биомасса или простые органические молекулы. Классический троп о похищении скота можно интерпретировать не как чудовищные опыты, но как забор пищеварительных проб.