На рынках средневековой Флоренции и многих других городов тысячам граждан, никогда не встречавшимся друг с другом, необходимо было работать, вести бизнес и посещать религиозные мероприятия, придерживаясь общего расписания. Но механизм, который делал это возможным, не был календарем или карманными часами — его роль выполняли огромные колокольни и часовые башни. Портал medievalists.net рассказал об их значении для городов Средневековья.

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До широкого распространения общественных механических часов время в средневековой Европе было флюидным конструктом, тесно связанным с естественным миром. Большинство людей выстраивали расписания своих дней, отталкиваясь от восхода солнца, полудня и заката. На протяжении веков основным способом структурирования дня были канонические часы, используемые церковью. Монастыри и приходские церкви звонили в колокола, отмечая часы молитв.

Проблема в том, что церковное время фундаментально не соответствовало потребностям стремительно растущего коммерческого общества. Канонические часы были эластичными. Из-за того, что они делили дневное время на равные порции вне зависимости от времени года, час в июле был значительно длиннее, чем тот же час, но в декабре.

А эластичность, в свою очередь, создавала практические проблемы в расширении коммерческих центров, где торговцы сильно зависели от предсказуемых расписаний дня. Если торговец в Париже хотел встретиться с коллегой из Арраса в третьем часу, то время этой деловой встречи постоянно смещалось по мере года.

Локальные вариации тоже были частым явлением. Разные приходы в границах одного города зачастую били в колокола в разное время в зависимости от позиции солнца или решения местного священника. Для общества, которое постепенно начинало больше опираться на наемный труд, строгие рыночные дедлайны и удаленную торговлю, недостаток точности создавал ежедневные неудобства.

Но ситуация начала меняться в конце XII и начале XIX веков благодаря изобретению гиревых механических часов. Данные устройства позволяли делить дни на 24 равных часа вне зависимости от времени года и погодных условий. Средневековые города быстро поняли ценность новой технологии и вложили огромные объемы муниципальных средств в строительство общественных часовых башен. Между 1350 и 1400 годами дюжины европейских городов заказали подобные сооружения.

Башни были дорогими и требовали постоянного техобслуживания. Городские советы платили часовщикам высокие гонорары, чтобы те следили за состоянием тяжелых шестерней, веревок и металлоконструкций, обеспечивавших точность времени. При этом торговцы и общественные лидеры лоббировали строительство часов ради повышения стабильности труда.

Постройка башен также ознаменовала серьезный сдвиг в городской власти. Муниципальные секулярные правительства благодаря башням отвоевали контроль над временем у духовенства, тем самым создав новую систему секулярного времени, отведенного на гражданскую и экономическую жизнь. Историки городского правления отмечают, что контроль над акустическим пространством города был центральным для поддержания гражданского порядка. Управляя механизмами, производящими эти сигналы, общественные лидеры установили монополию над расписанием городской жизни. Они гарантировали, что люди двигались в соответствии с потребностями правительства и рынка — не церковного прихода.

Для контекста, в целях справедливой рыночной регуляции средневековые города устанавливали жесткие правила по поводу того, когда могли начинаться торги различными товарами. В Брюгге и Лондоне, например, специфический рыночный колокол открывал врата иностранным купцам, а другой — сигнализировал, что можно начинать местную торговлю. Попытка вести коммерческую деятельность до звукового сигнала была серьезным правонарушением, которое часто влекло за собой крупный штраф или конфискацию товаров.

Распорядок труда тоже изменился. В центрах производства текстиля тысячи прях, красильщиков и других работников ориентировались на колокол, звонивший утром (для старта рабочего дня), в полдень (время обеда) и ночью (завершение рабочего дня). Переход к часовым башням позволил владельцам мастерских стандартизировать оплату труда, отталкиваясь от потраченных часов, а не от количества выполненных задач

То же самое, конечно, произошло и с административной жизнью. Вечерний колокол сигналил о закрытии городских ворот и таверн, а также требовал от жителей потушить очаги, чтобы избежать возгораний. Публичные собрания, заседания совета и судебные слушания имели свои сигналы колоколов.

Другими словами, публичные башни предоставили средневековым городам надежный метод гражданской синхронизации. Переход к стандартизированному времени заложил фундамент для развития европейских города на несколько столетий вперед, приучив городские популяции к общей временной дисциплине.