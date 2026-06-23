Назван возраст межзвездной кометы 3I/ATLAS

Международный коллектив планетологов пришел к выводу, что необычный изотопный состав и другие уникальные особенности межзвездной кометы 3I/ATLAS можно объяснить тем, что она возникла в холодной и далекой звездной системе около 12 млрд лет назад, в эпоху юности Вселенной. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

"Проведенные нами наблюдения показали, что для кометы 3I/ATLAS характерны не только рекордно высокие доли дейтерия, тяжелого изотопа водорода, не встречающиеся среди объектов Солнечной системы, но и необычное соотношение углерода-12 и углерода-13, не свойственное для всех соседних протопланетных дисков и облаков газа. Это говорит о том, что данный объект возник около 12 млрд лет назад и является фрагментом по настоящему древней планетной системы", - пишут ученые.

К такому выводу пришел международный коллектив планетологов под руководством научного сотрудника НАСА Мартина Кординера при анализе данных и снимков, полученных орбитальным телескопом "Джеймс Уэбб" и наземной микроволновой обсерваторией ALMA при наблюдениях за сближением "межзвездной кометы" 3I/ATLAS с Солнцем в конце 2025 года. Это событие разогрело ее поверхность и породило массу выбросов газа и частиц пыли, чьи свойства ученые изучили при помощи инструментов этих двух мощнейших телескопов.

Данные замеры подтвердили сделанное ранее открытие американских астрономов, еще зимой обнаруживших, что запасы воды в толще кометы обладают уникальным изотопным составом. Оказалось, что в ее молекулах присутствует в десятки раз больше дейтерия, тяжелого изотопа водорода, чем во всех изученных кометах и других небесных телах Солнечной системы.

Также ученые обнаружили, что в недрах 3I/ATLAS присутствует необычно мало атомов тяжелого углерода-13 - его доля оказалась примерно вдвое ниже, чем в материи комет Солнечной системы, Земли, Юпитера и всех остальных ее объектов. Это открытие стало полной неожиданностью для планетологов, так как небольшая доля углерода-13 является индикатором того, что межзвездная комета возникла или на далеких окраинах Галактики, или в ее раннем прошлом, когда взрывы сверхновых еще не успели "засеять" Млечный Путь тяжелыми изотопами.

Опираясь на эти соображения, ученые вычислили возраст 3I/ATLAS при помощи компьютерной модели Галактики, описывающей процесс ее эволюции. Эти расчеты показали, что возраст кометы составляет около 12 млрд лет, что почти втрое больше возраста Солнечной системы. Подобная история формирования делает комету еще более интересной для дальнейшего изучения, подытожили исследователи.

Третий гость из межзвездной среды

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля 2025 года автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Она является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оаумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.