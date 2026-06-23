Найдена галактика в форме лука и стрелы

Международная команда астрономов обнаружила необычную радиогалактику, которая по форме напоминает лук со стрелой. Об этом пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

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«Структура этого источника не похожа ни на одну радиогалактику, которую я видел за последние 25 лет», — признался ведущий автор исследования доктор Ананда Хота, основатель индийской астрономической лаборатории RAD@home.

По его словам, морфология объекта указывает на взаимодействие релятивистской радиоплазмы с мощной ударной волной, возникшей при падении галактики в близлежащее скопление.

Как нашли «BAARG»

Объект назвали RAD-BAARG (Bow-And-Arrow Radio Galaxy). Его удалось разглядеть благодаря сверхчувствительным изображениям радиотелескопа LOFAR в рамках глубокого обзора неба LoTSS. Открытие сделали в рамках проекта гражданской науки RAD@home в Индии.

Радиогалактики питаются от сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Эти черные дыры выбрасывают мощные струи (джеты) релятивистской намагниченной плазмы далеко в межгалактическое пространство.

Взаимодействие со сверхзвуковой ударной волной

В случае с RAD-BAARG одна из струй, судя по всему, столкнулась с крупной ударной волной. Такая волна образуется, когда галактика-хозяйка с огромной скоростью влетает в горячий газ скопления — примерно как ударная волна перед сверхзвуковым самолетом.

Радиоплазма «подсветила» эту обычно невидимую слабую структуру, сделав ее заметной на низких радиочастотах. Западная часть объекта имеет узкую струю и секторообразную область излучения, за которой следует гигантская дуга длиной около 560 килопарсек. На противоположной стороне струя изогнута в форме S, а за ней тянется слабый хвост длиной почти 600 килопарсек.

Сложная космическая обстановка

Галактика находится в динамически неспокойной среде, где несколько скоплений расположены на похожих расстояниях. Это создает градиенты плотности газа, потоки и сжатия, которые сильно искажают форму радиоструй.

«BAARG интересен не только своей поразительной формой, напоминающей лук и стрелу, но и тем, что он находится в сложной многогало-среде», — отметил соавтор доктор Пратик Дабхаде из Национального центра ядерных исследований в Польше.

Доктор Шубхраншу Гош из Университета SRM в Индии добавил:

«Представленные наблюдения впервые дают прямое изображение характерной дугообразной морфологии в радиочастотном диапазоне, связанной со сверхзвуковым падением радиогалактики».

Необычный объект первым заметил обычный участник проекта RAD@home — Праним Лимбо, гражданский ученый из отдаленного района в Гималаях. С 2013 года программа RAD@home вовлекает студентов и энтузиастов в реальные научные открытия.

Авторы исследования уверены, что будущая обсерватория Square Kilometre Array Observatory (SKAO), которая создается как крупнейший радиотелескоп в мире, а также методы искусственного интеллекта помогут находить множество подобных объектов. Это позволит лучше понять, как радиоджеты взаимодействуют с окружающей средой и как эволюционируют галактики в составе крупных скоплений.