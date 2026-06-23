Ученые узнали, как «общаются» разные животные

В журнале Animal Behaviour опубликована статья, посвященная коммуникации между животными разных видов. Международный коллектив из 57 исследователей проанализировал механизмы, позволяющие представителям разных видов понимать друг друга. Подобное сотрудничество считается одним из самых примечательных явлений в поведенческой биологии.

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Руководитель проекта Кэти Данкли (BBSRC) координировала работу 57 соавторов из разных научных дисциплин. Все они сосредоточились на том, как в процессе общения животные налаживают совместные действия.

Основанием для статьи послужил междисциплинарный семинар по межвидовому сотрудничеству, который прошел в Кембридже в июне 2023 года. В нем участвовали исследователи, экологи и практики, изучающие этот феномен на самых разных видах. На сессиях группа выясняла, как сигналы и ориентиры (визуальные, звуковые или поведенческие) помогают согласовывать интересы совершенно разных организмов, благодаря чему кооперативные отношения могут возникнуть и сохраняться долгое время.

«Для меня было настоящей радостью работать и учиться у такой неоднородной группы людей, изучающих кооперацию животных на разных этапах их карьеры, в рамках этого обзора», – отметила Данкли.

Она добавила, что каждый участник привнес особый взгляд и знания, что помогло связать воедино идеи из разных областей. Этот опыт она считает бесценным.

Собственные исследования Данкли касаются взаимодействия рыб-чистильщиков. Маленькие рыбы-«чистильщики» кормятся паразитами на теле гораздо более крупных рыб-«клиентов». Такие отношения приносят пользу обеим сторонам: клиенты поправляют здоровье, а чистильщики получают питание. Однако сотрудничество работает, только если обе стороны соблюдают правила, поскольку чистильщики могут злоупотребить ситуацией и повредить клиентам, откусывая кусочки их чешуи.

Работа Данкли нацелена на изучение сигналов, которые поддерживают эти отношения – от начала контакта до координации действий партнеров и предотвращения конфликтов. Она подчеркивает, что исследование того, как информация передается между видами, дает мощный инструмент для понимания возникновения систем коммуникации, их изменений и иногда их совместной эволюции. Примечательно, что подобные ассоциации, связанные с очисткой, существуют и на суше – например, между птицами-волоклюями и буйволами.

Еще один соавтор – Элиупендо Лалтайка, эколог и аспирант, работающий в проекте по изучению медоуказчиков в Танзании. Его исследование посвящено сотрудничеству между индикаторными птицами и охотниками за медом в Танзании. Лалтайка рассказал, что только что вернулся из поля, где опрашивал охотников из разных культур и записывал особые крики, которые те применяют для общения с птицами.

Эта связь между человеком и птицей, распространенная в нескольких африканских регионах, строится на сложном обмене сигналами. Медоуказчики особым криком привлекают людей-партнеров и приводят их к ульям, а люди отвечают специфическими для своей культуры криками, которые птицы, судя по всему, узнают и усваивают.

В других частях Африки межвидовое сотрудничество проявляется иначе. В некоторых популяциях обыкновенные бородавочники принимают определенные позы – становятся на колени и ложатся, – позволяя полосатым мангустам удалять с них клещей. Мангусты, в свою очередь, получают выгоду от этого источника пищи.