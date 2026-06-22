iOS 26 и iOS 27 сравнили на iPhone 11

Ютубер iDeviceHelp проверил заявления Apple о масштабной оптимизации iOS 27 на примере iPhone 11. Первая бета-версия новой ОС уже демонстрирует ощутимые улучшения даже на устройстве, выпущенном в 2019-м году.

© MobiDevices

Скорость запуска приложений

Apple ранее сообщала, что iOS 27 ускоряет запуск приложений на 30%, сокращает время появления снимков в галерее после съёмки на 70%, а также значительно улучшает работу AirDrop. Практические испытания показали, что эти обещания имеют под собой реальную основу.

Во время сравнения iPhone 11 со стабильной iOS 26 и такого же смартфона с бета-версией iOS 27 некоторые фирменные приложения Apple действительно запускались быстрее. Наиболее заметное ускорение было зафиксировано в Apple Fitness, «Калькуляторе», Apple TV и приложении «Игры». В других программах разница оказалась минимальной, однако новая система в большинстве случаев не уступала предыдущей версии.

Отдельное внимание блогер уделил скорости обработки фотографий. После съёмки изображения быстрее появлялись в галерее именно на устройстве с iOS 27, что подтверждает заявления компании о переработанной системе обработки медиаконтента.

Бенчмарк

Дополнительным подтверждением улучшений стали результаты синтетических тестов. В бенчмарке Geekbench iPhone 11 с iOS 27 набрал 1778 баллов в одноядерном режиме и 4047 баллов в многоядерном, что примерно на 15% выше показателей устройства с iOS 26.

AirDrop

Не менее интересными оказались результаты тестирования AirDrop. При передаче короткого видеоролика между двумя iPhone 11 смартфон с новой версией ОС завершил отправку заметно быстрее, продемонстрировав реальный прирост производительности беспроводного обмена файлами.

Производительность при энергосбережении

Серьёзные изменения затронули и режим энергосбережения. Если на iOS 26 при его активации интерфейс временами становился менее отзывчивым, а анимации сопровождались подтормаживаниями, то на iOS 27 устройство оставалось плавным даже при ограниченном энергопотреблении.

Заключение

Хотя речь пока идёт лишь о первой тестовой сборке для разработчиков, предварительные результаты выглядят многообещающе. Судя по всему, Apple действительно уделила большое внимание оптимизации системы, благодаря чему даже семилетние устройства смогут получить более быстрый и комфортный пользовательский опыт после выхода финальной версии iOS 27.