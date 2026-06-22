Стоимость iPhone может вырасти в ближайшие недели

Apple может повысить цены на актуальную линейку iPhone уже в ближайшие недели на фоне продолжающегося роста стоимости ключевых компонентов. Поводом для таких ожиданий стали недавние заявления Тима Кука, который признал, что компания больше не способна компенсировать удорожание памяти за счет собственных ресурсов, сообщает MacRumors.

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На фоне роста затрат на чипы памяти многие производители уже пересмотрели стоимость своей продукции. Среди компаний, ранее объявивших о повышении цен, включая Samsung, Microsoft, Sony и Dell. Эксперты считают, что Apple может последовать их примеру.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) отметил, что комментарии руководства компании свидетельствуют о скором пересмотре цен. По его мнению, повышение может произойти в рамках образовательной акции Back to School, когда Apple предлагает студентам и преподавателям дополнительные скидки на покупку техники. Акция пройдет уже в ближайшее время.

Изменение ценовой политики затронет не только смартфоны, но и другие категории устройств компании, включая iPad и Mac. Кроме того, по слухам, стартовая стоимость будущего флагманского iPhone 18 Pro составит $1399, что станет одним из самых заметных повышений за последние годы.

Ранее на фото показали якобы рабочий iPhone 18 в новом дизайне.