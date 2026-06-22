Ученый объяснил серию землетрясений у берегов Крыма

Серия небольших землетрясений у берегов Крыма является типичной для Крымско-Кавказского региона и связана с разрядкой накопившихся тектонических напряжений. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

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"Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма, Кавказа, тем это лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается", - сказал он.

По словам Корженкова, Крым и Кавказ относятся к сейсмоактивной зоне, поскольку Крымский полуостров связан с Кавказской горной системой, а контакт этих структур с впадиной Черного моря является сейсмогенерирующей зоной. Ученый отметил, что небольшие землетрясения в этом районе происходят регулярно, а так называемый рой землетрясений характерен для Крымско-Кавказского региона.

Эксперт напомнил, что в 1927 году в этом районе произошли сильные землетрясения с магнитудой 6 и 6,8, интенсивность сейсмических колебаний тогда достигала 9 баллов. По его словам, нынешняя ситуация не является необычной: подобные события показывают нормальное функционирование тектонических границ региона.

Корженков подчеркнул, что высвобождение энергии при небольших толчках можно считать благоприятным признаком, поскольку оно снижает накопленное напряжение. "Это разрядка напряжений, отодвигается сильное сейсмическое событие", - добавил он.