Европа отложила испытания перспективного космического корабля

Европейское космическое агентство (ЕКА) отложило испытания на сброс перспективного космического корабля Space Rider. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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Запланированные на начало мая полномасштабные испытания европейская сторона решила перенести на октябрь или более поздний срок из-за аномалии, возникшей в ходе подъема прототипа Space Rider на вертолете CH-47 Chinook перед его сбросом.

«Заключительное испытание системы на падение возобновится не ранее октября 2026 года из-за ограничений в доступности испытательного полигона», — добавили в ЕКА.

В апреле ЕКА завершило испытания энергетического комплекса AVUM Life Extension Kit (ALEK) сервисного модуля космического корабля Space Rider.

Запуск Vega C со Space Rider должен состояться не ранее 2027 года.