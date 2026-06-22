Китай планирует увеличить орбитальную станцию в два раза

Китайские инженеры намереваются увеличить максимальную массу национальной орбитальной станции "Тяньгун" в два раза, до 180 тонн. Об этом заявил главный конструктор системы космической станции КНР Ян Хун, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

"После модернизации станции до шестимодульной конфигурации общая масса станции увеличится с нынешних 90 тонн до максимальных 180 тонн", - сказал Ян Хун.

В настоящий момент орбитальный комплекс состоит из трех модулей, состыкованных в форме буквы Т. После прибытия пилотируемых миссий и стыковки 20-тонного модуля расширения станция преобразуется в крестообразную форму. После модернизации станция будет выглядеть как одна буква Т, стоящая на другой, или как иероглиф.

Увеличение размеров орбитального комплекса позволит проводить различные научные эксперименты в разных модулях. Как ожидается, число тайконавтов на станции также увеличится.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и приступил к осуществлению различных программ, в том числе международных.