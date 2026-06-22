Обнаружены древние рыбы с зубными спиралями

Ценную находку сделала группа ученых в Тульской области. Они обнаружили неизвестную ранее науке древнюю рыбу с хрящевым скелетом и спиралевидным расположением зубов.

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Ученые описали новый вид рыб - Tuyuria insolita, выделили новый род Tuyuria и установили новое семейство Lestrodontidae отряда эвгенеодонтид. В международный научный коллектив, сделавший открытие, входили ученые из России (Москвы и Санкт-Петербурга), США и Великобритании. «Потомки» описанной рыбы, древнейшего представителя этого отряда животных — химеры. Это хрящевые рыбы с аналогичным расположением зубов. Нашли ранее неизвестное науке существо в карьере Демидовка на северо-востоке от Тулы.

Как рассказал «МК» палеонтолог Санкт-Петербургского государственного университета Александр Иванов, на сегодняшний день известно 33 вида современных химер. Обитают они в основном на большой глубине (более 500 метров) в морях и океанах. В целом класс хрящевые рыбы делят на два подкласса: пластиножаберные (это акулы и скаты) и хрящеголовые. Именно к ко второму подклассу относят химер и других цельноголовых, а также отряд вымерших рыб эвгенеодонтид. У акул и скатов постоянное зубозамещение, поэтому зубы располагаются в рядах. А у химер в челюстях несменяемые зубные пластинки. Но у их древних родственников, эвгенеодонтид, в челюстях находились ряды зубов: в передней части спираль, а в боковых частях ряды давящих зубов. У древнейшего представителя этого вида, Tuyuria, в передней спирали отдельные зубы налегали друг на друга, у «потомков» передняя часть челюсти эволюционировала в единую зубную спираль

Основным предметом исследования стали именно зубы древней рыбы. Только они сохранились спустя сотни миллионов лет. Жили хищные рыбы в течение 45 миллионов лет. Состояние их позволило ученым предположить, что питались они ракообразными, своими зубными спиралями они разгрызали их хитиновые скелеты. Давящие (аналог жевательных у млекопитающих) боковые зубы у Tuyuria не найдены, но у близких родственников этого отряда они встречены. Есть находки целых челюстей эвгенеодонтид.

Ископаемые рыбы для Тульской области — не редкость, поэтому в дальнейшем подобные исследования будут продолжены.