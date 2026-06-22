Раскрыта опасность частого выключения смартфона

Регулярное включение и выключение смартфона может стать причиной ранней поломки аппарата. Об этом сообщает издание BGR.

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Журналисты медиа заявили, что у некоторых пользователей есть привычка часто выключать телефон — особенно, перед сном. Авторы портала объяснили, что такой порядок может навредить устройству и пользователю и раскрыли опасность этой привычки.

По словам специалистов, современные гаджеты рассчитаны на постоянную работу в течение многих дней подряд. Для того, чтобы девайсы проработали как можно дольше, их не нужно отключать во время неиспользования. При этом телефон при повторном включении потребляет значительное количество ресурсов и испытывает повышенную нагрузку.

Также авторы напомнили, что, в случае опасности, телефоном можно будет воспользоваться, чтобы вызвать помощь. Они объяснили, что если аппарат отключен, то на его включение потребуется некоторое время. Тем пользователям, которые не хотят, чтобы звонки и уведомления с устройства отвлекали их от отдыха, посоветовали переводить девайс в бесшумный режим или включать настройку «Не беспокоить».

В начале июня журналисты издания GizmoChina заявили, что производители самых дешевых смартфонов ради экономии начнут ухудшать характеристики устройств. Причиной назвали дефицит оперативной памяти на рынке.