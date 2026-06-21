Администрация США закрыла доступ к флагманской модели искусственного интеллекта (ИИ) от Anthropic для пользователей за пределами страны. Как выяснили «Известия», это решение ударит по европейской экономике и одновременно откроет новые возможности для Китая.

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Промышленность ЕС уже страдает от энергетического дефицита, а теперь лишается ключевого инструмента повышения производительности.

Американские корпорации, использующие модель Mythos, получат преимущество в скорости разработки и оптимизации издержек, тогда как европейский бизнес будет вынужден довольствоваться локальными моделями, которые объективно уступают по качеству. Это закрепит технологическое отставание континента и снизит общую производительность труда.

Китай, напротив, оказывается в выигрыше. Государства Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии по-прежнему нуждаются во внедрении нейросетей. Столкнувшись с закрытой дверью в США, Глобальный Юг обратится к Пекину и его ИИ-мощностям.