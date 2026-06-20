Google добавила в Android 17 виртуальный геймпад для складных смартфонов

С выходом Android 17 владельцы складных смартфонов получат новый режим управления в играх, который превращает устройство в подобие портативной игровой консоли. Новая функция предназначена для более эффективного использования больших экранов складных устройств. Об этом сообщает 9to5Google.

Обновление добавит специальный интерфейс с разделением дисплея в пропорции 50/50. Верхняя половина экрана будет использоваться для отображения игрового процесса, а нижняя – для виртуального геймпада с кнопками и джойстиками. В Google называют такую схему динамическим игровым контроллером.

Для пользователей физических геймпадов Android 17 также предложит встроенные возможности переназначения кнопок. Кроме того, компания обещает улучшение производительности в требовательных играх и сокращение количества просадок частоты кадров.

Новый игровой интерфейс для складных смартфонов не станет доступен одновременно с релизом Android 17. В Google сообщили, что функция начнет распространяться в течение ближайших месяцев.

Ранее был представлен подробный список совместимых с Android 17 смартфонов.