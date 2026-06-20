Астрофизики уточнили, как погибнет Земля

Ученые под руководством Матса Эссельдюрса усомнились, что Земля, как следует из популярной теории, будет поглощена расширяющимся Солнцем.

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Как уточняется, речь идет о событиях, которые могут произойти примерно через 5 миллиардов лет.

Когда Солнце исчерпает запасы водорода в своем ядре, оно пройдет через две стадии масштабного расширения. Сначала звезда превратится в красного гиганта, а затем, после выгорания гелия, перейдет в стадию так называемой асимптотической ветви гигантов. Эти процессы кардинально изменят условия в Солнечной системе.

По мере расширения Солнца возрастающее гравитационное воздействие будет постепенно притягивать Землю к звезде. Аналогичный механизм сегодня вызывает приливы и отливы на нашей планете под воздействием Луны. Энергия приливов, рассеиваясь в океанах, замедляет вращение Земли и постепенно удаляет Луну от нашей планеты.

Когда Солнце значительно увеличится в размерах, внутри звезды возникнут мощные приливные волны. Их рассеивание будет способствовать втягиванию Земли в расширяющуюся оболочку светила. Однако одновременно Солнце начнет терять значительную часть своей массы из-за интенсивного звездного ветра. Это, напротив, будет отталкивать Землю на более удаленную орбиту.

"Судьба Земли зависит от тонкого баланса между этими двумя процессами", — пояснил ведущий Эссельдюрс, чья работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Если доминируют приливные взаимодействия, Земля будет поглощена Солнцем. Если же преобладает потеря массы звездой, наша планета сможет уйти на орбиту, превышающую радиус расширившегося Солнца", — отметил астрофизик из Левенского университета в Бельгии, которого цитирует ScienceAlert.

Для оценки того, какую массу Солнце может потерять в процессе эволюции, исследователи изучали, в частности, близлежащую звезду L2 Puppis, которую называют своеобразной «пожилой родственницей» Солнца.

"Лучшее понимание физики приливов и наиболее точные современные оценки потери массы позволяют предположить, что, согласно нынешним знаниям, Земля может удалиться от Солнца, вопреки прежним прогнозам", — заявил Матис.

Согласно новым расчетам, аналогичной участи сможет избежать и Марс, но Меркурий и Венеру неизбежно поглотит расширяющаяся оболочка звезды.