Ученые дали окончательный ответ, вызывают ли смартфоны рак

Ученые из Южной Кореи и Японии решили поставить точку в вопросе – вызывает ли смартфон рак?

Главный вывод: говорить можно по телефону сколько угодно. Чтобы исключить любую ошибку, исследователи из института ETRI создали супержесткие условия: в двух странах использовались идентичные крысы, одинаковый корм и специально разработанные камеры облучения, рассказывает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Было взято три группы самцов крыс (по 70 особей в каждой), которых облучали с внутриутробного периода на протяжении 104 недель - почти всю их жизнь. Использовался сигнал частотой 900 МГц с уровнем SAR 4 Вт/кг - это предельный порог международных стандартов безопасности. Животных фактически "купали" в радиоволнах на максимуме, пишет РГ.

Итог гистопатологической экспертизы (самой точной проверки тканей): частота опухолей во всех группах осталась в пределах естественной нормы, никаких различий в состоянии мозга, сердца или надпочечников у облученных и контрольных крыс не выявлено.

Результаты прошли перекрестную проверку экспертов двух стран и независимый международный аудит. Теперь по тому же протоколу ученые проверят влияние сетей 4G и 5G.

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