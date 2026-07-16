Почему Земля опять наклонилась

Ось вращения Земли, на самом деле, не такая уж и фиксированная, как можно подумать. Она способна меняться — так, на данный момент наша планета значительно отклонилась от привычных значений. Портал popularmechanics.com рассказал, почему.

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Между 1993 и 2010 годами, по оценкам ученых, истощение запасов грунтовых вод привело к тому, что ось вращения Земли наклонилась на 31,5 дюйма — или 80 сантиметров.

К такой цифре пришли авторы научной работы 2023 года, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Они подсчитали, что человечество израсходовало примерно 2 150 гигатонн грунтовой воды за 17 лет. Прибавив движение этой воды к модели полюсного движения, они заметили, что результаты совпадают с наблюдаемым дрейфом оси вращения планеты. При этом потери грунтовых вод также привели к повышению глобального уровня моря на 6,24 мм.

По факту, ось вращения Земли регулярно меняется — она не зафиксирована в одной точке. Ось дрейфует и колеблется по мере того, как масса по-разному распределяется по планете. В 2016 году NASA описала этот эффект простыми механическими терминами: если положить грузик на одну часть волчка, то он начнет крутиться по-другому. Конечно, Земля — не волчок, но физический принцип тот же самый. Если достаточно много воды перейдет с суши в море, то ось на это среагирует.

Исследование из Geophysical Research Letters попыталось придать этому феномену жесткий математический фундамент. Из 2 150 гигатонн грунтовых вод, большую часть выкачали для ирригации посевов и человеческого использования. При моделировании полюсного движения ученые рассмотрели разные сценарии распределения воды на Земле, и хотя это помогло сузить примерные подсчеты, нельзя сказать, что откачка грунтовых вод как-то серьезно выбила планету из равновесия.

На данный момент специалисты считают, что для полноценных выводов нужны дополнительные исследования. Например, движение воды в средних широтах сильнее всего влияет на полюсное движение, и научная работа указала, что истощение грунтовых вод на западе Северной Америке и в северо-западной части Индии особенно важно.

Позже, в 2026-м, повторное рассмотрение итогов работы в научном издании Journal of Geodesy использовало гидрологическую модель WaterGAP. Авторы анализа пришли к выводу, что хранение воды на суше также может играть важную роль в смещении оси планеты в зависимости от времени. Но в этой модели долгосрочные тренды определяются преимущественно снегами и таянием льдов в Гренландии. Грунтовые воды и подземные резервуары указываются в качестве меньших, но по-прежнему наблюдаемых факторов. К тому же, итоги исследования по-прежнему не полностью совпадают со спутниковыми наблюдениями.

Хорошая новость в том, что у ученых постепенно появляются все более продвинутые инструменты для того, чтобы заглядывать в прошлое. Так, в 2026 году появился проект TWSTORE, посвященный реконструкции подземных резервуаров воды и их изменений за прошедшие 40 лет. А проект ML-TWiX нацелен на документирование перемен в глобальных запасах воды в каждом месяце между 1980 и 2012 годами.