Чем пахло из пасти тираннозавра?

Миллионы лет назад массивные леса, полные хвойных деревьев и можжевельников, обладали уникальным ароматом. Хотя свои запахи были не только у флоры, но и у фауны — в том числе у хищников. Портал popsci.com рассказал, как ученые пытались воссоздать запах пасти тираннозавра.

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В 2018 году Филдовский музей в Чикаго открыл выставку, посвященную Сью — самой хорошо сохранившейся представительнице тираннозавров. Бен Миллер, разработчик выставок в музее, хотел сделать экспозицию более иммерсивной для посетителей и решил дополнительно стимулировать их органы чувств, включая обоняние.

Итого экспозиция интегрировала четыре разных аромата. Три из них были растительными, а четвертый представлял запах из пасти Сью — и он был отвратительным. Поскольку у тираннозавров зубы расставлены на большом расстоянии друг от друга, а питаются они, проглатывая добычу целиком, меж зубов наверняка застревало много кусков мяса, которые гнили. На музейной выставке для того, чтобы воссоздать эту вонь, сотрудники использовали синтетический запах гниющего трупа, который используется для дрессировки поисковых собак.

Хотя сама Сью, скорее всего, была слишком занята охотой, чтобы беспокоиться о таких мелочах, как неприятный запах из пасти, мир вокруг нее определенно был насыщен ароматами. Несмотря на то, что фауна древнего мира сильно отличается от нашей, в современности можно найти аналоги многих пропавших ароматов.

Так, одним из трех запахов, разработанных Миллером для выставки, был запах доисторического леса. Тираннозавры когда-то давно обитали в Северной Америке, поэтому ароматы могли быть куда более знакомыми посетителям экспозиции, чем можно подумать. В данном случае сотрудники музея использовали корень имбиря, тюльпанное дерево и кипарис. Примечательно, что запахи оказались популярными среди детей, посещавших музей, благодаря чему необычное решение сделали неотъемлемой частью экспозиции Сью.

Но Филдовский музей — не единственный, прибегший к такому эксперименту. Выставка «Диносфера» в Детском музее Индианаполиса также интегрирует запахи, чтобы погрузить посетителей в поздний меловой период. В рамках экскурсии гости могут в специальном киоске выбрать три ароматизированных контейнера и угадать, какой из них покажется тираннозавру наиболее аппетитным.

Два из трех контейнеров пахнут магнолией и хвоей — они были бы не интересны плотоядному динозавру. А при создании третьего сотрудники музея хотели повторить запах навоза утконосого гадрозавра. Для этого они связались с производителем ароматов, который заявил, что лучший способ повторить помет этого крупного травоядного динозавра — использовать помет такого же большого, но не вымершего травоядного существа. И так музей остановился на контейнере с запахом слоновьего навоза.