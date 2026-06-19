В МГУ придумали, как улучшить нейросети для роботов и дронов

Специалисты Центра искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова создали алгоритм, который делает точнее работу нейросетей для систем управления в основе роботов и летательных аппаратов, особенность которых заключается в получении данных с задержкой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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Учет запаздывающих сигналов, которые могут быть обусловлены сбоями в передаче данных или особенностью датчиков, влияет на точность работы нейросети. Если ИИ-модель не принимает во внимание задержку, ее прогноз может постепенно расходиться с реальным поведением системы.

"Авторы предложили метод, основанный на динамической нейронной сети. В отличие от обычных моделей, которые обучаются заранее и затем работают с неизменными параметрами, такая сеть продолжает уточнять свои параметры прямо во время работы системы. По мере поступления новых данных она корректирует внутренние настройки и улучшает прогноз динамики системы", - сообщили ТАСС в вузе.

Преимущество нового подхода заключается и в том, что он позволяет учитывать задержку входного сигнала без увеличения вычислительной нагрузки.

"Работоспособность метода была проверена на нескольких задачах моделирования. Среди них - геодезическое движение на трехосном эллипсоиде, модель динамики летательного аппарата и задача биомеханики, связанная с моделированием поворота головы. В экспериментах предложенный подход показал более точное воспроизведение динамики систем, где управляющее воздействие поступает с задержкой", - уточнили в МГУ.

Результаты работы опубликованы в журнале IEEE Access.