Ученый раскрыл, чем могут питаться инопланетяне на Земле

Профессор Университета Валенсии Хосе Мигель Сориано дель Кастильо в статье для The Conversation размышляет о том, чем могли бы питаться инопланетяне, окажись они на Земле. По словам испанского ученого, наша планета для пришельцев — это «рискованное пиршество».

Специалист допускает, что даже при биологическом сходстве с людьми нет гарантии, что обычные продукты окажутся для них съедобными. Вместо пищи, привычной для нас, они, вероятно, предпочли бы сырьевые компоненты — воду, азот, фосфор, железо, соли, липиды, микробную биомассу или простые органические молекулы. Конфеты, как в голливудском фильме, им бы не подошли.

Кастильо также рассмотрел конспирологическую историю о корове, которую якобы похитило НЛО. Он не исключает, что в этом может быть доля правды, учитывая разнообразие пищеварительных систем у земных существ. По его словам, крайне сложно предсказать естественный рацион инопланетянина. Однако ученые сходятся на том, что для жизни необходимы три компонента: источник энергии, среда для химических реакций и подходящие химические элементы. На Земле этого достаточно, поэтому пришелец не останется голодным.

Эксперт предупреждает, что наша среда полна токсинов, патогенов и аллергенов, которые могут быть опасны для внеземных существ. Белки и сахар, к примеру, могут оказаться для них бесполезными.

В случае контакта с внеземной цивилизацией, по мнению профессора, потребуется обучение инопланетных специалистов по питанию, чтобы определить, какая энергия нужна пришельцам и как у них происходит обмен веществ. Кастильо не исключает, что высокоразвитые инопланетяне могут быть «постбиологическими существами» с синтетическим телом, которым вместо еды нужны электричество, тепло, химическое топливо или ядерная энергия.