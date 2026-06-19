OnePlus представила самый мощный планшет 2026

OnePlus Pad 3 Pro ориентирован на пользователей, которым требуется максимальная производительность для работы, творчества и мобильного гейминга.

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Экран

OnePlus Pad 3 Pro оснащён 13,2-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 3,4K (3392×2400 пикселей), частотой обновления от 30 до 144 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Также заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Аппаратная основа

Планшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тандеме с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ стандарта UFS 4.1. Ёмкость аккумулятора составляет 13 380 мА·ч. Также заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Камеры

За фото- и видеовозможности гаджета отвечают 13-мегапиксельная основная камера со светодиодной вспышкой и фронтальная камера на 8 Мп.

Прочее

Среди других особенностей – Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, восемь динамиков, два микрофона, разблокировка по лицу и поддержка стилуса. Толщина OnePlus Pad 3 Pro составляет 5,94 мм, вес – 672 грамма. Планшет поставляется с Android 16 и оболочкой OxygenOS 16.

Сроки выхода, цвета и цена

OnePlus Pad 3 Pro пока доступен только в Китае. На выбор предлагаются две расцветки: Dark Brown и Light Green.

Цена:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $650; 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $725; 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $800.

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