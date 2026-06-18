В Китае показали дрона-комара

В Китае продолжаются работы по созданию различных типов разведывательных микродронов. Как сообщает China army, в национальном университете оборонных технологий КНР был представлен микродрон размером с комара. Он предназначен для ведения скрытной разведки и проведения специальных операций.

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Его вес - менее 0,3 грамма. Эта бионическая конструкция имитирует полет насекомого - в секунду делается около 500 взмахов крыльями. Несмотря на свои миниатюрные размеры, на этот беспилотник возможна установка оборудования для выполнения шпионских миссий.

Новинка обеспечивает высокую скрытность и возможность проникновения на объекты, недоступные для других разведывательных средств.

В то же время пока не удалось решить проблему с малым ресурсом батарей, из-за чего "комар" может находиться в воздухе непродолжительное время. Также существует угроза того, что из-за малого веса сильный ветер может снести его или сбить с курса.