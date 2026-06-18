Найден прототип Стоунхенджа

Британские археологи обнаружили неподалеку от Стоунхенджа древнее ритуальное сооружение возрастом около пяти лет, которое могло стать предшественником знаменитого мегалитического комплекса. Находка расположена всего в пяти километрах от Стоунхенджа и, по оценкам исследователей, была построена примерно на 500 лет раньше него. Об открытии сообщает Associated Press.

Открытие было сделано в районе Булфорда на Солсберийской равнине во время раскопок, проводившихся в 2015–2017 годах. Археологи выявили 48 древних ям, датируемых примерно 2950 годом до нашей эры.

Исследование показало, что первоначально сооружение представляло собой два крупных деревянных столба, установленных на расстоянии около 120 метров друг от друга. Их расположение было строго ориентировано на восход солнца в день летнего солнцестояния и на закат в день зимнего солнцестояния, что указывает на возможное ритуальное или астрономическое назначение объекта.

По мнению ученых, территория площадью около 5.2 гектаров могла служить местом массовых религиозных собраний. В пользу этой версии свидетельствуют многочисленные находки, включая фрагменты керамики, кости животных, обработанные кремневые орудия и древесный уголь.

Особый интерес исследователей вызвал редкий нож дисковидной формы, обнаруженный в одной из ям. Археологи считают, что предмет был помещен туда намеренно и мог символизировать солнечный диск, играя важную роль в ритуалах, связанных с культом солнца.

Авторы исследования предполагают, что обнаруженный комплекс отражает ранний этап развития монументальных культовых сооружений на Солсберийской равнине. По их мнению, именно подобные объекты могли стать архитектурными и ритуальными предшественниками Стоунхенджа, который позже был возведен из камня и превратился в один из самых известных памятников доисторической Европы.

Ранее ученики обнаружили древнюю римскую виллу под школьным спортзалом.