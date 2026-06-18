Ученые нашли в Сибири следы древнейшей эпидемии чумы

Группа исследователей под руководством Эске Виллерслева опубликовала в журнале Nature результаты анализа древней ДНК из захоронений охотников-собирателей к западу от Байкала.

Оказалось, что чума поражала людей уже около пяти тысяч лет назад, задолго до появления бубонной формы, и уносила десятки процентов популяций. Ученые изучили останки 46 человек из четырех могильников прибайкальского неолита.

Почти у 40% скелетов (у 18 из 46) обнаружили генетические следы чумной палочки Yersinia pestis. Это намного выше, чем у любого другого патогена. Многие погибшие были детьми, что указывает на эпидемию, затронувшую наиболее уязвимые группы. Датировка показала две волны смертности: первая — около 3520–3265 годов до нашей эры, вторая — примерно 3050–2850 годов до нашей эры. Самая острая вспышка длилась 8–11 лет, как и в эпоху средневековых эпидемий в Европе.

Главной неожиданностью стало то, что у древних штаммов чумы отсутствовал ген Ymt, без которого бактерия не может выживать в пищеварительном тракте блох. Это значит, что бубонная чума, опустошавшая Европу в Средние века, у той линии была невозможна. Однако болезнь все равно распространялась — вероятно, воздушно-капельным путем, от человека к человеку. Этим объясняется высокая смертность в семьях и кланах, отмечают исследователи.

Открытие ставит под сомнение несколько устоявшихся теорий. Во-первых, гипотеза о европейском происхождении чумы не подтвердилась: сибирские находки оказались старше. Во-вторых, чума была опасна еще до перехода к земледелию, то есть не связана с одомашниванием животных и появлением больших зернохранилищ. Вероятно, природным резервуаром служили песчанки и другие грызуны, обитающие в азиатских степях.