Расшифрована табличка с древним проклятием

Папирологи Гейдельбергского университета совершили важное открытие. Им удалось прочесть текст на древней свинцовой пластине II века н.э., найденной в голландском Херлене. Во времена Римской империи здесь находилось военное поселение Кориоваллум (Coriovallum).

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Древнегреческий след в римской Германии

Подобные артефакты, известные как дефиксионы (defixiones) или катадесмои (katadesmoi), широко использовались в античности. Изготовленные из свинца — обладавшего, как считалось, «связывающими» свойствами, — они содержали заклинания. Их зарывали в землю, чтобы с помощью богов и демонов навредить соперникам в любви, суде или спорте.

Находка из Херлена уникальна.

Как объясняет академический директор Института папирологии доктор Родни Аст, большинство таких табличек на севере Европы написаны на латыни. Этот же артефакт размером 9,3 на 4,8 см содержит текст на древнегреческом языке, составленный в нехарактерном для региона египетском стиле.

Технологии на службе археологии

Прочесть поврежденные письмена ученым помог метод RTI (трансформационное отражательное изображение). Компьютерная съемка под разными углами освещения позволила объединить кадры в интерактивную модель, на которой отчетливо проступили мельчайшие детали рельефа.

Исследование показало, что на пластине начертаны три группы знаков. Среди них обнаружены так называемые «характеры» (Characteres) — три особых магических символа для передачи воли заказчика потусторонним силам. Следом идут имена четырех рабов: двух мужчин с латинскими именами и двух женщин с греческими. По словам Аста, артефакт служил либо проклятием против этих людей, либо был составлен от их имени против общего врага.

Религиозный синкретизм

Необычный состав имен натолкнул историков на гипотезу.

Доктор Юлия Луговая предполагает, что автором заклинания могла быть одна из рабынь с греческим именем, приехавшая из римского Египта и привезшая с собой тайные оккультные практики.

В долине Нила магия играла огромную роль.

Как отмечает директор Института египтологии профессор Йоахим Квак, защитные ритуалы признавались обществом, а вредоносные практиковались тайно. Находка доказывает, что в первые века нашей эры традиции Ближнего Востока, Египта и Греции сливались воедино и распространялись по всей Римской империи.

В ближайшее время артефакт будет выставлен в Музее Херлена, а ученые подготовят академическую публикацию.

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