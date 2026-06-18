Xiaomi готовит операционную систему для секретного смартфона

Как пишут СМИ, в Сети всплыли новые данные о готовящемся складном смартфоне Xiaomi. О каком именно — неизвестно, но устройство с модельным номером 2608BPX34C прошло сертификацию. Оно подтвердило поддержку сетей 5G и технологии сверхширокополосной связи (UWB). К тому же, как пишут инсайдеры, это устройство ещё и первым получит новейшую HyperOS 4.

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По слухам, это может быть Xiaomi Mix Fold 5 или Xiaomi 17 Fold. Причём выйти он может раньше, чем флагманская серия Xiaomi 18. Как пишет Digital Chat Station, с этого складного устройство компания начнет распространение HyperOS 4. От ОС эксперты ждут глубокую интеграцию ИИ прямо в системные приложения, а также сильно улучшенного голосового помощника.

Что касается самого устройства, то уже появлялась информация, что оно будет работать на собственном процессоре Xiaomi XRING O3 и получит основную камеру на 200 мегапикселей.