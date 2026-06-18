Названы самые популярные бюджетные смартфоны в России и СНГ

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных смартфонов стоимостью до 20 тыс. руб. по итогам весеннего сезона. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

По данным аналитиков, за последний год рынок доступных смартфонов заметно изменился. Технологии, ранее характерные для среднего ценового сегмента, постепенно становятся стандартом для устройств стоимостью 12–20 тыс. руб. В частности, в бюджетных моделях широко представлены AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, а аккумуляторы емкостью 7000 мАч перестают быть редкостью.

Еще одним важным трендом стало распространение поддержки сетей пятого поколения и усиленной влагозащиты в устройствах начального уровня. Также усиливается конкуренция между производителями: Realme наращивает присутствие благодаря характеристикам, камерам и быстрой зарядке.

Лидером продаж в сегменте до 20 тыс. руб. стала серия Redmi Note 15 Pro (4G/5G) с плавными AMOLED-экранами, чипами MediaTek и аккумуляторами повышенной емкости 6500-6580 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Вторую строчку заняли Redmi Note 15 (4G/5G). Младшая версия оснащается процессором Helio G100-Ultra, тогда как старшая — Snapdragon 6 Gen 3. Обе версии получили 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и влагозащиту.

Третью строчку разделили Redmi Note 14 и Note 14S, которые продолжают держаться в топах благодаря снижению цен. Обе модели оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, основной камерой на 108 Мп, аккумулятором емкостью 5500 мАч с зарядкой на 33 Вт и чипом MediaTek Helio G99-Ultra.

На четвертом и пятом местах расположились Poco M8 и M8 Pro. Базовая версия оснащается чипом Snapdragon 6 Gen 3, AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит, камерой с разрешением 50 Мп и батареей на 5520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Pro-версия выделяется увеличенным 6,83-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 7s Gen 4 и аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт.

В топ-10 также вошли Poco F6, Poco M7 (4G), Realme 15 (5G), Redmi 15 (4G) и Realme 15T.