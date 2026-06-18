AST SpaceMobile впервые запустила три спутника одновременно

Компания AST SpaceMobile осуществила первый в своей истории групповой запуск спутников, отправив на орбиту аппараты BlueBird 8, 9 и 10. Ранее каждый из гигантских спутников выводился по отдельности. Запуск состоялся 17 июня с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с мыса Канаверал, передает Converge Digest.

Новые спутники оснащены разворачиваемыми фазированными антенными решетками площадью около 223 квадратных метров — компания называет их крупнейшими коммерческими коммуникационными антеннами на низкой орбите. Такая площадь необходима для приема сигналов от обычных смартфонов без дополнительных устройств. Однако из-за размеров спутники значительно увеличивают яркость в ночном небе, за что их уже прозвали угрозой для астрономических наблюдений.

BlueBird 8–10 поддерживают голосовую связь, передачу данных и видео напрямую на стандартные 4G/5G-телефоны. Пиковая скорость загрузки, по заявлениям компании, может достигать 200 Мбит/с — почти вдвое больше, чем у предыдущего поколения (98,9 Мбит/с). Этого удалось добиться благодаря новой микросхеме AST5000 с полосой обработки до 10 ГГц.

Запуск стал восстановлением темпа развертывания группировки после неудачного вывода спутника BlueBird 7 ракетой New Glenn компании Blue Origin, который оказался на слишком низкой орбите. В производстве у AST SpaceMobile находятся аппараты вплоть до 37-го номера. Компания уже заключила контракты с операторами, обслуживающими около 3 миллиардов абонентов по всему миру.