В марсианском метеорите нашли гранат

Гранат и на самом Марсе еще не попадался — впрочем, выводы о его марсианском происхождении пока не окончательные.

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«Этот небольшой участок метеорита выглядел очень необычно, да и химия была какой‑то странной, — вспоминает Кизовски. — Сначала мы решили, что это пироксен — очень распространенный минерал, — но потом все‑таки взглянули на него повнимательнее».

Зерновой шлиф изучили при помощи электронного микрозонда, сканирующей электронной микроскопии, дифракции обратно рассеянных электронов и рамановской спектроскопии, и идентифицировали его как андрадит — разновидность граната.

«Гранат — классический пример минерала, который на Земле часто встречается в метаморфических породах. Метаморфизм превращает магматические или осадочные породы в новую форму под действием экстремального жара, высокого давления или горячих флюидов. На Марсе тепло и давление, необходимые для образования граната в ходе метаморфизма, могли возникнуть от удара метеорита о поверхность, от подъема магмы в кору или от обоих факторов сразу», — объясняет исследовательница.

Результаты не дают окончательного ответа на вопрос, сформировалась ли гранатсодержащая порода непосредственно на Марсе или была занесена туда с другим метеоритом и вкраплена в ее поверхность — то есть полностью исключать «внемарсианское» происхождение пока нельзя, предупреждает Кизовски.

Теперь ученым предстоит изучить изотопные характеристики граната, чтобы проверить, образовался ли он на Марсе или на другом небесном теле.

«Измерение изотопов кислорода непосредственно в самой гранатсодержащей породе помогло бы подтвердить, имеет ли она марсианское происхождение или же принадлежит экзотическому метеориту-импактору», — говорит геохимик.

Однако такой анализ предполагает частичное разрушение образца, «чего мы пока старались избегать из‑за его редкости, ведь это, возможно, единственный доступный нам марсианский образец с гранатом», добавляет она.

Исследования образца и его сравнение с данными, полученным с марсохода и орбитальных зондов продолжаются.