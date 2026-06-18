Microsoft выпустила планшет и ноутбуки на процессорах Snapdragon X2

Microsoft представила обновлённые версии планшета Surface Pro и ноутбука Surface Laptop. Внутри теперь стоят процессоры Qualcomm Snapdragon X2.

© Ferra.ru

Surface Pro

© Microsoft

«Гибридное» устройство с 13-дюймовым сенсорным экраном, который можно использовать как планшет или как ноутбук с клавиатурой (продаётся отдельно). Экран имеет частоту обновления до 120 Гц. Доступны версии с обычным дисплеем или OLED. В зависимости от модели внутри установлен чип Snapdragon X2 Plus (10 ядер) или X2 Elite (12 ядер). Объём оперативной памяти — от 16 до 64 ГБ, встроенной — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Цена начинается от 1 499 долларов, максимальная комплектация стоит 3 549 долларов.

Surface Laptop

© Microsoft

Выпускается в двух размерах, с экраном 13,8 дюйма и 15 дюймов. Обе версии оснащены ЖК-экрами. Время автономной работы до 20 часов у младшей модели и до 19 часов у старшей. Процессор и варианты оперативной памяти такие же, как у Surface Pro.

Младшая версия поставляется с накопителем от 256 ГБ, старшая от 512 ГБ, обе можно расширить до 1 ТБ.

Цены стартуют от 1 599 за младшую и 1 699 долларов за старшую модель.