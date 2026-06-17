Владелец Amazon спрогнозировал, как ИИ повлияет на безработицу

Безос: развитие ИИ создаст дефицит рабочей силы, а не безработицу

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Основатель Amazon Джеффри Безос высказал неожиданный прогноз относительно влияния искусственного интеллекта на рынок труда. По его мнению, масштабное внедрение технологий ИИ приведёт не к массовой безработице, а к острой нехватке квалифицированных кадров. Заявление было сделано 17 июня и опубликовано изданием Breaking The News.

Безос отметил, что развитие ИИ не означает полную замену людей алгоритмами. Напротив, технологии откроют новые возможности для инноваций и создания продуктов, которые сегодня даже невозможно представить. По словам предпринимателя, компании столкнутся с растущим спросом на рабочую силу, а не с её избытком.

Новые возможности вместо вытеснения

Основатель Amazon подчеркнул, что существует «бесконечное множество вещей, которые можно изобрести». Эта позиция контрастирует с широко распространённым опасением, что ИИ вытеснит людей с рынка труда и вызовет глобальный кризис занятости.

Высказывание Безоса отражает оптимистичный взгляд на перспективы развития технологий. Согласно этой точке зрения, искусственный интеллект будет выступать инструментом, расширяющим возможности человека, а не заменяющим его. Это предположение основано на исторических примерах, когда технологические революции создавали новые рынки и профессии вместо полного вытеснения рабочей силы.

Контекст дискуссии

Вопрос влияния ИИ на занятость остаётся одним из наиболее обсуждаемых в технологическом сообществе и среди политиков. Одни эксперты предупреждают о риске массовой безработицы, другие, подобно Безосу, видят в развитии технологий источник новых возможностей и спроса на человеческий труд.

Заявление главы Amazon может повлиять на общественное восприятие развития ИИ и подтолкнуть к более взвешенному анализу потенциальных последствий для рынка труда. Вместе с тем, практические результаты внедрения технологий покажут, насколько точны прогнозы влиятельного предпринимателя.