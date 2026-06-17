Нейросеть Маска помогла США при ударах по Ирану

Пентагон для ударов по Ирану использовал чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработанный компанией xAI, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает Der Spiegel.

Компания получила поддержку правительства США в судебном споре, связанном с обвинениями xAI в загрязнении воздуха. Американское правительство указало на то, что Grok от xAI использовался в военных атаках США на Иран.

В судебном иске было указано, что газовые турбины суперкомпьютера Colossus 2 в штате Теннесси угрожают «национальной, экономической и энергетической безопасности» Соединенных Штатов, а также ставит под угрозу снабжение инфраструктуры искусственного интеллекта, используемой армией США.

Глава отдела искусственного интеллекта Пентагона Кэмерон Стэнли под присягой заявил, что в рамках так называемого проекта Maven использовалась программа на основе Grok под названием Grok Gov Model для выбора целей с помощью ИИ. По его словам, это позволило американским военным «направить более 2000 снарядов по 2000 различным целям за 96 часов» во время войны в Иране. По его словам, это привело к значительному повышению операционной эффективности.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic прокомментировал их исключение из ведомства. Он назвал это правильным шагом и подчеркнул, что AnthropicAI выгнали из Пентагона не зря.